Erste milde Strafen nach Massenschlägerei in Wien

Damit ist er einer von drei Angeklagten in diesem Verfahren, die als radikal eingestuft und auch in dem Sinne vorbestraft sind. Auch der Erstangeklagten, jener 25-Jähriger, der zu der Gewalttat am Bahnhof Wien-Meidling aufgerufen haben soll, ist wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung bereits verurteilt worden. Genau wie Luca K. – einer der engsten Freunde des mutmaßlichen Swift-Attentäters. Er fasste erst letzten Sommer in Wiener Neustadt nicht rechtskräftig zwei Jahre Haft aus. Auch er sei an der Massenschlägerei beteiligt gewesen. Sie kommen mit den anderen 14 Angeklagten an vier weiteren Terminen zu Wort.