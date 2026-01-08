Vorteilswelt
Bei 5:0-Kantersieg

Warum Yamal nicht in Barcas Startelf stand

Fußball International
08.01.2026 13:10
Lamine Yamal
Lamine Yamal(Bild: AFP/APA/Fadel SENNA)

Wieso fand sich Lamine Yamal am Mittwochabend nicht Barcelonas Startelf beim 5:0-Sieg im Supercup gegen Athletic Bilbao? Cheftrainer Hansi Flick nennt den Grund.

0 Kommentare

Und der liest sich weit weniger dramatisch, als zunächst womöglich zu befürchten war. Der Zauberdribbler litt an einer Magenverstimmung. „Er hat sich in den letzten Tagen nicht wohlgefühlt und konnte an den letzten beiden Trainings nicht teilnehmen“, erklärte Coach Flick nach dem Spiel.

(Bild: AFP/AFP or licensors)

Bardghji brilliert
So also fand sich Yamal zunächst nur auf der Bank wieder. Dass die „Blaugrana“ deswegen wirklich schlecht spielten, lässt sich auch nicht unwidersprochen deponieren: Barca führte zur Halbzeit schon 4:0. Mit einem gewissen Roony Bardghji an der – an sich für Yamal reservierten – rechten Außenbahn. Der 20-Jährige erzielte selbst das 3:0 und glänzte später noch als zweifacher Vorlagengeber.

Roony Bardghji vertrat Yamal mehr als würdig – was auch Trainer Hansi Flick (re.) zu schätzen ...
Roony Bardghji vertrat Yamal mehr als würdig – was auch Trainer Hansi Flick (re.) zu schätzen wusste.(Bild: AP/Altaf Qadri)

Es soll schlimmere Schicksale geben – aber für Trainer Flick eröffnet sich dadurch natürlich die Qual der Wahl. Mit dem Schweden Bardghji verfügt er über eine echte Alternative zu Superstar Yamal. Der am Mittwoch dann aber doch auch noch zum Einsatz kam. Ab der 72. Minute durfte er dann doch noch seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen.

(Bild: AP/Altaf Qadri)
Lesen Sie auch:
Jubel beim FC Barcelona
Bilbao chancenlos
Barcelona stürmt mit 5:0-Sieg ins Supercup-Finale
07.01.2026

Barca steht jedenfalls mit dem souveränen 5:0-Sieg im Finale des spanischen Supercups. Dort bekommen es die Katalanen entweder mit Real  Atletico Madrid zu tun.

Lesen Sie auch:
Vinicius Junior ist mit Real heute gegen Atletico im Stadtderby gefordert.
Halbfinale im Supercup
Atletico Madrid gegen Real Madrid ab 20 Uhr LIVE
08.01.2026

Die beiden Stadtrivalen treffen heute um 20 Uhr aufeinander. Wir berichten live.

