Warum Yamal nicht in Barcas Startelf stand

Wieso fand sich Lamine Yamal am Mittwochabend nicht Barcelonas Startelf beim 5:0-Sieg im Supercup gegen Athletic Bilbao? Cheftrainer Hansi Flick nennt den Grund.
Und der liest sich weit weniger dramatisch, als zunächst womöglich zu befürchten war. Der Zauberdribbler litt an einer Magenverstimmung. „Er hat sich in den letzten Tagen nicht wohlgefühlt und konnte an den letzten beiden Trainings nicht teilnehmen“, erklärte Coach Flick nach dem Spiel.
Bardghji brilliert
So also fand sich Yamal zunächst nur auf der Bank wieder. Dass die „Blaugrana“ deswegen wirklich schlecht spielten, lässt sich auch nicht unwidersprochen deponieren: Barca führte zur Halbzeit schon 4:0. Mit einem gewissen Roony Bardghji an der – an sich für Yamal reservierten – rechten Außenbahn. Der 20-Jährige erzielte selbst das 3:0 und glänzte später noch als zweifacher Vorlagengeber.
Es soll schlimmere Schicksale geben – aber für Trainer Flick eröffnet sich dadurch natürlich die Qual der Wahl. Mit dem Schweden Bardghji verfügt er über eine echte Alternative zu Superstar Yamal. Der am Mittwoch dann aber doch auch noch zum Einsatz kam. Ab der 72. Minute durfte er dann doch noch seiner Lieblingsbeschäftigung nachgehen.
Barca steht jedenfalls mit dem souveränen 5:0-Sieg im Finale des spanischen Supercups. Dort bekommen es die Katalanen entweder mit Real Atletico Madrid zu tun.
Die beiden Stadtrivalen treffen heute um 20 Uhr aufeinander. Wir berichten live.
