Warum Yamal nicht in Barcas Startelf stand

Bardghji brilliert

So also fand sich Yamal zunächst nur auf der Bank wieder. Dass die „Blaugrana“ deswegen wirklich schlecht spielten, lässt sich auch nicht unwidersprochen deponieren: Barca führte zur Halbzeit schon 4:0. Mit einem gewissen Roony Bardghji an der – an sich für Yamal reservierten – rechten Außenbahn. Der 20-Jährige erzielte selbst das 3:0 und glänzte später noch als zweifacher Vorlagengeber.