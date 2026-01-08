Herzogin Meghan machte Millionen mit Marmelade

Ein Insider formuliert es gegenüber der Zeitung „The Sun“ deutlicher: „Das Zeug geht weg wie warme Semmeln.“ Und weiter: „Meghan hat versehentlich verraten, dass von diesem einen Produkt eine Million Gläser bestellt wurden und nur noch 130.000 übrig sind. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass 87 Prozent der bestellten Ware verkauft wurden.“