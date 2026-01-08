Vorteilswelt
Mega-Geschäft enthüllt

Herzogin Meghan machte Millionen mit Marmelade

Royals
08.01.2026 12:43
In ihrer Serie „With Love, Meghan“ hat die Herzogin kräftig für ihre Produkte geworben. Mit ...
In ihrer Serie „With Love, Meghan" hat die Herzogin kräftig für ihre Produkte geworben. Mit Erfolg, wie es scheint.

Damit hätte wohl kaum jemand gerechnet: Herzogin Meghan sorgt mit einem simplen Fruchtaufstrich für einen der größten Lifestyle-Hypes. Laut britischen Medien sollen fast eine Million Gläser ihrer Luxus-Marmelade über den Online-Shop gewandert sein – ein Verkaufserfolg, der selbst erfahrene Branchenprofis staunen lässt.

Offiziell schweigt Meghans Lifestyle-Label As Ever zu Umsätzen und Lagerbeständen. Doch ein technischer Patzer auf der Website brachte die Wahrheit ans Licht: Rund 87 Prozent eines gigantischen Lagerbestandes waren bereits verkauft.

Ein Insider formuliert es gegenüber der Zeitung „The Sun“ deutlicher: „Das Zeug geht weg wie warme Semmeln.“ Und weiter: „Meghan hat versehentlich verraten, dass von diesem einen Produkt eine Million Gläser bestellt wurden und nur noch 130.000 übrig sind. Man muss kein Genie sein, um zu erkennen, dass 87 Prozent der bestellten Ware verkauft wurden.“

Rund 36 Euro (42 Dollar) kostet eine Fruchtaufstrich-Geschenkbox. Somit habe die Ehefrau von Prinz Harry Waren im Wert von unglaublichen 36 Millionen Dollar (31 Millionen Euro) verkauft. 

Aber: Die Millionen landen nicht komplett bei Meghan und Harry
So beeindruckend die Zahlen sind – der Gewinn fließt nicht vollständig in die Kassen der Sussexes. Ein Teil geht an Netflix, ein weiterer wird direkt in neue Produkte und Marketing investiert. Von Royal-Ruhestand also keine Spur: Meghan und Harry fahren einen knallharten Business-Kurs.

Insider berichten, dass Meghan bereits die Expansion plant. Neue Sorten, neue Märkte, neue Kooperationen – und sogar Großbritannien steht auf der Liste der nächsten Zielregionen. Nach dem massiven Weihnachts-Boom rechnen Branchenkenner damit, dass die Lager bald wieder randvoll sein müssen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
