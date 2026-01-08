Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zum 91.Geburtstag

Mehrere Events: Kärnten ist heuer im Elvis-Fieber

Kärnten
08.01.2026 10:00
Elvis wäre heute 91 Jahre alt.
Elvis wäre heute 91 Jahre alt.(Bild: Everett Collection / picturedesk.com)

Der bekannte Sänger Elvis Presley wird heute 91 Jahre alt. Trotz seines Todes wird der Künstler noch von vielen Fans hoch gelebt. In Kärnten warten gleich mehrere Events.

0 Kommentare

Elvis Aaron Presley, einer der wohl legendärsten Vertreter der Rock-Kultur würde heute seinen 91. Geburtstag feiern. Geburtstag. Bereits zu Lebzeiten wurde er als „King of Rock’ n’ Roll“ gefeiert. Doch auch nach seinem Tod im Jahr 1977 begeistert er nach wie vor Millionen Fans aller Altersgruppen. Fanclubs sorgen heute durch Treffen, Veranstaltungen, Sammlungen von Platten, Postern und Erinnerungsstücken bis hin zur Imitation seiner Person dafür, dass Elvis’ Geschichte am Leben bleibt.

Große Eventreihe auch in Kärnten geplant
In den kommenden Wochen finden auch in Kärnten viele Elvis-Veranstaltungen statt. Für besonderes Aufsehen sorgt der Elvis-Enthusiast Wolf Memphis. Bereits in Wien hat er Menschenmassen mit seiner Elvis-Woche begeistert. Nun ist er unter dem Synonym „Cowboy Man“ in Wolfsberg angekommen.

Mit seinen engen Jeans und seinem Cowboyhut ist er nicht zu übersehen. Der Wahl-Lavanttaler imitiert den verstorbenen Künstler und besitzt eine große Sammlung an Postern und Videos.

Elvis Presley war bekannt als der „King of Rock and Roll“.
Elvis Presley war bekannt als der „King of Rock and Roll“.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Ein Auszug vom Musical „Elvis“.
Ein Auszug vom Musical „Elvis“.(Bild: Stars in Concert)

Diese zeigt er in der „Elvis Week“ im Wolfsberger Rathaus – von 27. bis 31. Jänner – und stellt die Geschichte und Musik seiner Ikone in den Mittelpunkt. Mit dem Format „Elvis 4 School“ organisiert er für Schüler sogar einen knackigen Elvis-Unterricht.

Aber auch in der Klagenfurter Messehalle wird am 26. Februar das fetzige Musical „Elvis“ aufgeführt. Noch gibt es Karten über Ö-Ticket zu kaufen.

Porträt von Elena Überbacher
Elena Überbacher
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
125.121 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
114.964 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
114.380 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Mehr Kärnten
Zum 91.Geburtstag
Mehrere Events: Kärnten ist heuer im Elvis-Fieber
Krone Plus Logo
Klage nach Urlaubspech
Warum schlechtes Wetter als „Lebensrisiko“ gilt
Krone Plus Logo
Eishockey
Liga plant Freiluft-Spektakel an Skisprungschanze
Krone Plus Logo
In Kärnten entdeckt
Experimentalflieger Speedbird soll wieder starten
Krone Plus Logo
Teuerster Wechsel
So viel verdient der WAC duch den Nwaiwu-Transfer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf