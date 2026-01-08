Mehrere Events: Kärnten ist heuer im Elvis-Fieber

Elvis Aaron Presley, einer der wohl legendärsten Vertreter der Rock-Kultur würde heute seinen 91. Geburtstag feiern. Geburtstag. Bereits zu Lebzeiten wurde er als „King of Rock’ n’ Roll“ gefeiert. Doch auch nach seinem Tod im Jahr 1977 begeistert er nach wie vor Millionen Fans aller Altersgruppen. Fanclubs sorgen heute durch Treffen, Veranstaltungen, Sammlungen von Platten, Postern und Erinnerungsstücken bis hin zur Imitation seiner Person dafür, dass Elvis’ Geschichte am Leben bleibt.