Mehrere Events: Kärnten ist heuer im Elvis-Fieber

Der bekannte Sänger Elvis Presley wird heute 91 Jahre alt. Trotz seines Todes wird der Künstler noch von vielen Fans hoch gelebt. In Kärnten warten gleich mehrere Events.
Elvis Aaron Presley, einer der wohl legendärsten Vertreter der Rock-Kultur würde heute seinen 91. Geburtstag feiern. Geburtstag. Bereits zu Lebzeiten wurde er als „King of Rock’ n’ Roll“ gefeiert. Doch auch nach seinem Tod im Jahr 1977 begeistert er nach wie vor Millionen Fans aller Altersgruppen. Fanclubs sorgen heute durch Treffen, Veranstaltungen, Sammlungen von Platten, Postern und Erinnerungsstücken bis hin zur Imitation seiner Person dafür, dass Elvis’ Geschichte am Leben bleibt.
Große Eventreihe auch in Kärnten geplant
In den kommenden Wochen finden auch in Kärnten viele Elvis-Veranstaltungen statt. Für besonderes Aufsehen sorgt der Elvis-Enthusiast Wolf Memphis. Bereits in Wien hat er Menschenmassen mit seiner Elvis-Woche begeistert. Nun ist er unter dem Synonym „Cowboy Man“ in Wolfsberg angekommen.
Mit seinen engen Jeans und seinem Cowboyhut ist er nicht zu übersehen. Der Wahl-Lavanttaler imitiert den verstorbenen Künstler und besitzt eine große Sammlung an Postern und Videos.
Diese zeigt er in der „Elvis Week“ im Wolfsberger Rathaus – von 27. bis 31. Jänner – und stellt die Geschichte und Musik seiner Ikone in den Mittelpunkt. Mit dem Format „Elvis 4 School“ organisiert er für Schüler sogar einen knackigen Elvis-Unterricht.
Aber auch in der Klagenfurter Messehalle wird am 26. Februar das fetzige Musical „Elvis“ aufgeführt. Noch gibt es Karten über Ö-Ticket zu kaufen.
