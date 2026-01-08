Liga plant Freiluft-Spektakel an Skisprungschanze
Eishockey
Das wäre ein Hammer! Wie die „Krone“ erfuhr, soll im kommenden Jahr eine Mega-Veranstaltung am Fuße des Bakkens in Bischofshofen stattfinden. Zahlreiche Topteams wie Serienmeister Red Bull Salzburg, Rekordmeister KAC, der VSV und die Black Wings Linz sollen dabei sein. Das Stadion soll für bis zu 12.000 Zuschauer geplant sein.
Das Finale der Vierschanzentournee lockt traditionell Tausende Fans an, aber auch prominente Namen aus Politik, Wirtschaft und Sport. Die 74. Ausgabe bildete dabei keine Ausnahme.
