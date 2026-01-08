Liga plant Freiluft-Spektakel an Skisprungschanze

Das wäre ein Hammer! Wie die „Krone“ erfuhr, soll im kommenden Jahr eine Mega-Veranstaltung am Fuße des Bakkens in Bischofshofen stattfinden. Zahlreiche Topteams wie Serienmeister Red Bull Salzburg, Rekordmeister KAC, der VSV und die Black Wings Linz sollen dabei sein. Das Stadion soll für bis zu 12.000 Zuschauer geplant sein.