Ski-Herren droht kleinstes Aufgebot seit 32 Jahren

Österreichs Ski-Herren drohen heuer mit dem kleinsten Aufgebot seit 1994 zu den Olympischen Winterspielen anzureisen – aktuell hält man nur bei 10 der in den vergangenen Auflagen üblichen elf Startplätzen. „Das wäre sicher nicht ideal“, meint Christian Mitter, Sportlicher Leiter Alpin. Die „Krone“ erklärt das komplizierte Prozedere.
Wir wollen keine Ausreden suchen, nicht über das System jammern – aber das sind die Fakten …“. Ja, neben dem sportlichen Alltag hat Christian Mitter, Sportlicher Leiter Alpin, laufend den Olympia-Qualifikationsmodus im Blick. Der ihm Sorgen bereitet. Denn Stand heute hat der ÖSV nur zehn Herren-Startplätze für die in 29 Tagen beginnenden Winterspiele – so wenig wie seit 1994 nicht mehr. Weil der Sport breiter wird, mehr kleinere Nationen in den Vordergrund rücken ...
