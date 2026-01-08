Ski-Herren droht kleinstes Aufgebot seit 32 Jahren

Wir wollen keine Ausreden suchen, nicht über das System jammern – aber das sind die Fakten …“. Ja, neben dem sportlichen Alltag hat Christian Mitter, Sportlicher Leiter Alpin, laufend den Olympia-Qualifikationsmodus im Blick. Der ihm Sorgen bereitet. Denn Stand heute hat der ÖSV nur zehn Herren-Startplätze für die in 29 Tagen beginnenden Winterspiele – so wenig wie seit 1994 nicht mehr. Weil der Sport breiter wird, mehr kleinere Nationen in den Vordergrund rücken ...