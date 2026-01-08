Kardinäle über 80 Jahren erstmals in der Überzahl

123 Kardinäle haben laut Kathpress bereits das 80. Lebensjahr vollendet, 122 sind noch unter 80. Laut dem Kirchenrecht können nur die Kardinäle unter 80 Jahren in ein Konklave zur Wahl eines neuen Papstes einziehen.

Viele Kardinäle nicht reisefähig

Bei dem jetzt von Papst Leo XIV. einberufenen dritten „außerordentlichen Konsistorium“ sind trotz der neuen Mehrheitsverhältnisse im Kollegium vermutlich dennoch die unter 80-Jährigen in der Mehrheit. Das liegt daran, dass mehrere der sehr alten Kardinäle nicht reisefähig sind.