Kollegium altert
Kardinäle über 80 Jahren erstmals in der Überzahl
Im Kardinalskollegium der katholischen Kirche sind erstmals Über-80-Jährige in der Mehrheit.
123 Kardinäle haben laut Kathpress bereits das 80. Lebensjahr vollendet, 122 sind noch unter 80. Laut dem Kirchenrecht können nur die Kardinäle unter 80 Jahren in ein Konklave zur Wahl eines neuen Papstes einziehen.
Viele Kardinäle nicht reisefähig
Bei dem jetzt von Papst Leo XIV. einberufenen dritten „außerordentlichen Konsistorium“ sind trotz der neuen Mehrheitsverhältnisse im Kollegium vermutlich dennoch die unter 80-Jährigen in der Mehrheit. Das liegt daran, dass mehrere der sehr alten Kardinäle nicht reisefähig sind.
- Bemerkenswert ist auch die Verteilung nach Kontinenten. Dank des hohen Anteils an über 80-Jährigen bilden Europäer und Nordamerikaner mit zusammen rund 140 Köpfen eine klare Mehrheit im gesamten Kardinalskollegium.
- Dem stehen gut 100 Kardinäle mit einem Pass aus einem Land des „Globalen Südens“ (Asien, Lateinamerika, Afrika, Ozeanien) gegenüber. Einige Kardinäle, wie etwa der aus Italien stammende Kardinal Giorgio Marengo in der Mongolei, sind keinem Erdteil klar zuzuordnen.
