Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kollegium altert

Kardinäle über 80 Jahren erstmals in der Überzahl

Ausland
08.01.2026 13:51
Bei dem jetzt von Papst Leo XIV. einberufenen dritten „außerordentlichen Konsistorium“ sind die ...
Bei dem jetzt von Papst Leo XIV. einberufenen dritten „außerordentlichen Konsistorium“ sind die Unter-80-Jährigen in der Mehrheit.(Bild: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)

Im Kardinalskollegium der katholischen Kirche sind erstmals Über-80-Jährige in der Mehrheit. 

0 Kommentare

123 Kardinäle haben laut Kathpress bereits das 80. Lebensjahr vollendet, 122 sind noch unter 80. Laut dem Kirchenrecht können nur die Kardinäle unter 80 Jahren in ein Konklave zur Wahl eines neuen Papstes einziehen.

Viele Kardinäle nicht reisefähig
Bei dem jetzt von Papst Leo XIV. einberufenen dritten „außerordentlichen Konsistorium“ sind trotz der neuen Mehrheitsverhältnisse im Kollegium vermutlich dennoch die unter 80-Jährigen in der Mehrheit. Das liegt daran, dass mehrere der sehr alten Kardinäle nicht reisefähig sind.

Laut Vatikanangaben vom Mittwoch nehmen 170 der insgesamt 245 Kardinäle an der Versammlung am ...
Laut Vatikanangaben vom Mittwoch nehmen 170 der insgesamt 245 Kardinäle an der Versammlung am Mittwoch und Donnerstag teil.(Bild: EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT)
  • Bemerkenswert ist auch die Verteilung nach Kontinenten. Dank des hohen Anteils an über 80-Jährigen bilden Europäer und Nordamerikaner mit zusammen rund 140 Köpfen eine klare Mehrheit im gesamten Kardinalskollegium.
  • Dem stehen gut 100 Kardinäle mit einem Pass aus einem Land des „Globalen Südens“ (Asien, Lateinamerika, Afrika, Ozeanien) gegenüber. Einige Kardinäle, wie etwa der aus Italien stammende Kardinal Giorgio Marengo in der Mongolei, sind keinem Erdteil klar zuzuordnen.
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf