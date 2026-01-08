Diebe schänden Erinnerung an toten Formel-1-Fahrer

Am 5. Oktober 2014 schwer verunglückt

Zur Erinnerung: Jules Bianchi galt als hoffnungsvolles Talent, als nächster französischer Sieg-Fahrer in der Formel 1. Am 5. Oktober 2014 verunglückte der damals 25-Jährige beim Grand Prix von Japan allerdings schwer. Bei Gelber Flagge kam er bei Starkregen von der Fahrbahn ausgerechnet in jener Kurve ab, in deren Auslaufbereich gerade ein Bergefahrzeug den eine Runde zuvor verunfallten Sauber von Adrian Sutil abtransportieren wollte.