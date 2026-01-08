Vorteilswelt
Herzlose Barbarei!

Diebe schänden Erinnerung an toten Formel-1-Fahrer

Formel 1
08.01.2026 12:39
Jules Bianchi, wenige Wochen vor seinem tragischen Unfall
Jules Bianchi, wenige Wochen vor seinem tragischen Unfall(Bild: GEPA)

Ein herzloser Akt der Barbarei sorgt für Empörung in der Motorsport-Welt: Ausgerechnet an einem Erinnerungsstück an den vor über zehn Jahren nach einem tragischen Unfall ums Leben gekommenen Formel-1-Piloten Jules Bianchi haben sich gewissenlose Diebe zu schaffen gemacht!

Wie Philippe Bianchi, der Vater des 2015 nach monatelangem Koma verstorbenen Jules, via Soziale Medien mitteilte, seien neun Karts mit dem Label „JB 17 Forever“ aus dem Besitz der Familie gestohlen worden. „Und noch viel schlimmer: Sie haben auch das letzte Kart von Jules gestohlen, ein KZ125 Model ART GP, und die Mini-Karts meiner Enkelsöhne!“

Abseits des reinen Materialwerts sei vor allem der sentimentale Verlust immens, so Philippe Bianchi. „Wenn jemand JB-17-Karts im Umlauf sieht, gebt mir bitte Bescheid!“ Garniert ist der Beitrag mit zahlreichen Fotos, auf denen neben den Karts auch Jules Bianchi zu sehen ist.

Am 5. Oktober 2014 schwer verunglückt
Zur Erinnerung: Jules Bianchi galt als hoffnungsvolles Talent, als nächster französischer Sieg-Fahrer in der Formel 1. Am 5. Oktober 2014 verunglückte der damals 25-Jährige beim Grand Prix von Japan allerdings schwer. Bei Gelber Flagge kam er bei Starkregen von der Fahrbahn ausgerechnet in jener Kurve ab, in deren Auslaufbereich gerade ein Bergefahrzeug den eine Runde zuvor verunfallten Sauber von Adrian Sutil abtransportieren wollte.

Er prallte mit seinem Kopf an das Ausgleichsgewicht der tonnenschweren Maschine und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Dank der Künste der medizinischen Kräfte vor Ort überlebte er zwar – aber er sollte nie wieder aufwachen. Am 17. Juli 2015, über ein halbes Jahr später, verstarb Bianchi schließlich an den Folgen des Unfalls ...

Porträt von Hannes Maierhofer
Hannes Maierhofer
Folgen Sie uns auf