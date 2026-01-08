Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle geht zurück

Eine Statistik, die zumindest ein bisschen aufatmen lässt. Statt fünf Todesopfern (2024), gab es im Jahr 2025 „nur“ noch vier Fußgängerinnen und Fußgänger, die bei Unfällen verstarben. Drei der vier Todesopfer in Kärnten waren älter als 75 Jahre. „Unser Verkehrssystem muss auf ältere Menschen mehr Rücksicht nehmen. Aufgrund des häufig schlechteren Gesundheitszustands ist bei älteren Menschen das Risiko tödlicher Verletzungen bei Unfällen höher. Deshalb sind unfallvermeidende Maßnahmen so wichtig“, erklärt Expertin Katharina Jaschinsky. Der demografische Wandel sei auch in Zukunft Risikofaktor.