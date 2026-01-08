Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle geht zurück

Ein Fußgänger weniger, als noch im Vorjahr, nämlich vier, kam 2025 in Kärnten bei einem Unfall ums Leben. Das zeigt die Statistik der Mobilitätsorganisation VCÖ.
Eine Statistik, die zumindest ein bisschen aufatmen lässt. Statt fünf Todesopfern (2024), gab es im Jahr 2025 „nur“ noch vier Fußgängerinnen und Fußgänger, die bei Unfällen verstarben. Drei der vier Todesopfer in Kärnten waren älter als 75 Jahre. „Unser Verkehrssystem muss auf ältere Menschen mehr Rücksicht nehmen. Aufgrund des häufig schlechteren Gesundheitszustands ist bei älteren Menschen das Risiko tödlicher Verletzungen bei Unfällen höher. Deshalb sind unfallvermeidende Maßnahmen so wichtig“, erklärt Expertin Katharina Jaschinsky. Der demografische Wandel sei auch in Zukunft Risikofaktor.
Kärnten ist mit diesen Zahlen eines der wenigen Bundesländer, die ein Minus verzeichnen. Am niedrigsten war mit jeweils einem die Anzahl an tödlichen Fußgängerunfällen in den Jahren 2018 und 2020. Österreichweit kamen im Vorjahr 53 Fußgängerinnen und Fußgänger bei Verkehrsunfällen ums Leben.
Um weiter das Risiko von tödlichen Unfällen zu vermindern, fordert der VCÖ Verkehrsberuhigung in den Städten und Gemeinden sowie mehr Tempo 30 statt 50. Der VCÖ erhebt derzeit mit einer Umfrage, wie zufrieden Fußgängerinnen und Fußgänger mit den Bedingungen zum Zu-Fuß-Gehen in ihrem Wohnort sind. An der Umfrage kann online unter www.vcoe.at teilgenommen werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.