Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

VCÖ-Statistik

Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle geht zurück

Kärnten
08.01.2026 14:00
Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen mit Fußgängern, die tragisch enden.
Immer wieder kommt es zu Verkehrsunfällen mit Fußgängern, die tragisch enden.(Bild: P. Huber)

Ein Fußgänger weniger, als noch im Vorjahr, nämlich vier, kam 2025 in Kärnten bei einem Unfall ums Leben. Das zeigt die Statistik der Mobilitätsorganisation VCÖ.

0 Kommentare

Eine Statistik, die zumindest ein bisschen aufatmen lässt. Statt fünf Todesopfern (2024), gab es im Jahr 2025 „nur“ noch vier Fußgängerinnen und Fußgänger, die bei Unfällen verstarben. Drei der vier Todesopfer in Kärnten waren älter als 75 Jahre. „Unser Verkehrssystem muss auf ältere Menschen mehr Rücksicht nehmen. Aufgrund des häufig schlechteren Gesundheitszustands ist bei älteren Menschen das Risiko tödlicher Verletzungen bei Unfällen höher. Deshalb sind unfallvermeidende Maßnahmen so wichtig“, erklärt Expertin Katharina Jaschinsky. Der demografische Wandel sei auch in Zukunft Risikofaktor. 

Kärnten ist mit diesen Zahlen eines der wenigen Bundesländer, die ein Minus verzeichnen. Am niedrigsten war mit jeweils einem die Anzahl an tödlichen Fußgängerunfällen in den Jahren 2018 und 2020. Österreichweit kamen im Vorjahr 53 Fußgängerinnen und Fußgänger bei Verkehrsunfällen ums Leben.

Um weiter das Risiko von tödlichen Unfällen zu vermindern, fordert der VCÖ Verkehrsberuhigung in den Städten und Gemeinden sowie mehr Tempo 30 statt 50. Der VCÖ erhebt derzeit mit einer Umfrage, wie zufrieden Fußgängerinnen und Fußgänger mit den Bedingungen zum Zu-Fuß-Gehen in ihrem Wohnort sind. An der Umfrage kann online unter www.vcoe.at teilgenommen werden.

Porträt von Elisabeth Nachbar
Elisabeth Nachbar
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der ukrainische Präsident zu Besuch in Nikosia
Selenskyj optimistisch
Kriegsende noch in diesem Halbjahr möglich
Jenes gemauerte Hakenkreuz, das in einer Schule angefertigt wurde, sorgt für Empörung.
Ermittlungen laufen
Hakenkreuz in Schule: Lehrer hat jetzt gekündigt
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
In Wahlheimat Kenia
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
Babler, Stocker und Meinl-Reisinger müssen das Ruder herumreißen. 
Kaltstart für Kanzler
Zwei Drittel sind mit der Regierung unzufrieden
Großeinsatz in der Nacht zum Mittwoch in Klagenfurt-Annabichl mit tragischem Ausgang.
Obduktion angeordnet
Feuerdrama: Frau lag leblos in brennendem Wohnhaus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
128.644 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
122.896 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
117.667 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Mehr Kärnten
VCÖ-Statistik
Zahl der tödlichen Fußgängerunfälle geht zurück
Krone Plus Logo
Freitag nächstes Derby
Deshalb ist KAC für VSV der leichteste Gegner!
Zum 91.Geburtstag
Mehrere Events: Kärnten ist heuer im Elvis-Fieber
Krone Plus Logo
Klage nach Urlaub
Warum schlechtes Wetter als „Lebensrisiko“ gilt
Krone Plus Logo
Eishockey
Liga plant Freiluft-Spektakel an Skisprungschanze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf