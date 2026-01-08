Vorteilswelt
Marys Twins sind 15!

Doch alle reden nur über Josephines Gen-A-Nägel!

Royals
08.01.2026 14:16
Das dänische Königshaus feiert mit neuen Fotos den 15. Geburtstag von König Frederiks und ...
Das dänische Königshaus feiert mit neuen Fotos den 15. Geburtstag von König Frederiks und Königin Marys jüngsten Kindern, den Zwillingen Vincent und Josephine.(Bild: Kongehuset)

Dänemark feiert seine beliebtesten Teenager: Prinzessin Josephine und Prinz Vincent sind 15 – und die neuen Geburtstagsfotos des Königshauses sorgen für reichlich Gesprächsstoff.

Besonders Josephine zieht alle Blicke auf sich: Mit leuchtend blauen Gel-Nägeln präsentiert sich die junge Royal so modern wie nie. Rebellion? Trendbewusstsein? Oder einfach typisch Teenager? Eines ist klar: Josephine zeigt, dass sie ihren eigenen Stil gefunden hat.

Die perfekt gefeilte Form und die satte Lackschicht lassen vermuten, dass die Prinzessin nicht selbst zum Nagellack gegriffen hat, sondern im Nagelstudio war und etwas Auffälliges wollte. Typisch Gen Alpha: Josephine setzt mit ihren blauen Gel-Nägeln ein klares Style-Statement.

Prinzessin Josephine sorgt mit blauen Gel-Nägeln für Aufsehen!
Prinzessin Josephine sorgt mit blauen Gel-Nägeln für Aufsehen!(Bild: Kongehuset)

Neue Fotos aus Amalienborg – aber nicht vom Geburtstag selbst
Wie das Königshaus bestätigt, wurden die Aufnahmen kurz vor Neujahr in Amalienborg gemacht.

Die Bilder zeigen die Zwillinge gemeinsam und einzeln – mal drinnen, mal draußen, und sogar auf dem Dach des Schlosses, wo die Wintersonne sanft über Kopenhagen liegt.

Die Zwillinge gemeinsam am Dach des Schlosses.
Die Zwillinge gemeinsam am Dach des Schlosses.(Bild: Kongehuset)

Keine gemeinsame Party
Wie die jungen Royals ihren Ehrentag verbringen, bleibt geheim. Doch vieles deutet darauf hin, dass Vincent und Josephine getrennt feiern. Die beiden besuchen seit diesem Schuljahr verschiedene Schulen und werden wohl mit ihren jeweiligen Klassenkameraden Party machen.

Josephine lebt und lernt in der Internatsschule Spir Efterskole in Snaptun. Vincent besucht weiterhin die Tranegårdskolen in Hellerup. 

Prinz Vincent ernst und lässig im grauen Strickpulli.
Prinz Vincent ernst und lässig im grauen Strickpulli.(Bild: Kongehuset)

Royaler Teen-Style mit Signalwirkung
Während Vincent auf den Fotos gewohnt lässig wirkt, setzt Josephine mit ihren Nägeln ein modisches Statement, das Fans begeistert und Royal-Beobachter schmunzeln lässt. Die Tochter von König Frederik und Königin Mary zeigt damit, dass Tradition und Teenager-Leben sich nicht ausschließen müssen.

Josephine zeigt sich im eleganten Style ihrer Mutter Mary mit Rüschenbluse, setzt aber mit den ...
Josephine zeigt sich im eleganten Style ihrer Mutter Mary mit Rüschenbluse, setzt aber mit den Nägeln eigene Akzente.(Bild: Kongehuset)

Die neuen Bilder beweisen auch: Marys Nesthäkchen werden erwachsen und sind bereit, ihren eigenen Weg zu gehen.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
