2 Mio. Euro Schulden

Forstunternehmen schlittert in den Konkurs

Oberösterreich
08.01.2026 12:38
Das Forstunternehmen hat einen Insolvenzantrag eingebracht.
Das Forstunternehmen hat einen Insolvenzantrag eingebracht.(Bild: Christof Birbaumer)

Mit rund zwei Millionen Euro Schulden brachte am Donnerstag das Forstunternehmen Falkner aus Oberösterreich einen Insolvenzantrag ein. Der Konkurs hat mehrere Ursachen – der Betrieb möchte zusperren.

0 Kommentare

Das Unternehmen Team Falkner GmbH hat seinen Sitz in Kollerschlag im Mühlviertel und ist im Bereich der Forst-, Park- und Gartenpflege tätig. Nun dürfte für den Betrieb aber Schluss sein: Die Firma hat laut dem Gläubigerschutzverband AKV Europa einen Insolvenzantrag eingebracht, eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant und es wurde auch kein Sanierungsplan eingebracht.

Zwei Millionen Euro Schulden
Den Schulden von rund zwei Millionen Euro stehen Aktiva von etwa 100.000 Euro gegenüber. Von der Insolvenz sind 84 Gläubiger und drei Mitarbeiter betroffen. Das freie Vermögen des Unternehmens beläuft sich nach Angaben der Schuldnerin auf rund 40.000 Euro.

Mehrere Gründe für Insolvenz
Für die Pleite gibt es mehrere Gründe: Zum einen, so AKV Europa, sei es ab 2024 zu einem Rückgang der Auftragslage gekommen. Dazu kamen allgemein Umsatzeinbußen, Zahlungsausfälle von Kundinnen und Kunden sowie die „unerwartete Kündigung eines wesentlichen Vertragspartners“.

Oberösterreich

