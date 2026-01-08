Forstunternehmen schlittert in den Konkurs

Das Unternehmen Team Falkner GmbH hat seinen Sitz in Kollerschlag im Mühlviertel und ist im Bereich der Forst-, Park- und Gartenpflege tätig. Nun dürfte für den Betrieb aber Schluss sein: Die Firma hat laut dem Gläubigerschutzverband AKV Europa einen Insolvenzantrag eingebracht, eine Fortführung des Unternehmens ist nicht geplant und es wurde auch kein Sanierungsplan eingebracht.