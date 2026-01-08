Kollision mit Bim: Fußgänger schwer verletzt

Österreich Schlusslicht beim Wirtschaftswachstum
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Donnerstagfrüh in Wien-Hernals gekommen. Dabei wurde ein Fußgänger von einer Straßenbahn erfasst und schwer verletzt.
Nach ersten Zeugenaussagen soll der Mann die Fahrbahn an der Kreuzung Jörgerstraße/Bergsteiggasse unmittelbar vor der herannahenden Straßenbahn betreten haben, um die Gleise zu überqueren.
Trotz Notbremsung
Der Straßenbahnfahrer leitete zwar noch eine Notbremsung ein, konnte die Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Der Fußgänger wurde zu Boden geschleudert und blieb schwer verletzt liegen.
Identität noch unklar
Die Berufsrettung Wien versorgte den Mann notfallmedizinisch und brachte ihn in ein Krankenhaus. Seine Identität war zunächst noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
