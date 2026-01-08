ÖSV-Team: Zwei Topspringer pausieren in Zakopane

Beide wollen nach der Vierschanzen-Tournee im Hinblick auf die anstehenden Höhepunkte Skiflug-WM und Olympische Spiele im Training an ihrer zuletzt nicht immer perfekten Form feilen. Mit Markus Müller nominierte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl am Donnerstag nur einen Ersatz, der siebente österreichische Startplatz bleibt frei.