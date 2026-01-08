Vorteilswelt
Nach der Tournee

ÖSV-Team: Zwei Topspringer pausieren in Zakopane

Ski Nordisch
08.01.2026 12:38
Daniel Tschofenig
Daniel Tschofenig(Bild: Andreas Tröster)

Die österreichischen Skisprungstars Daniel Tschofenig und Stefan Kraft lassen den Weltcup am Wochenende in Zakopane erwartungsgemäß aus. 

Beide wollen nach der Vierschanzen-Tournee im Hinblick auf die anstehenden Höhepunkte Skiflug-WM und Olympische Spiele im Training an ihrer zuletzt nicht immer perfekten Form feilen. Mit Markus Müller nominierte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl am Donnerstag nur einen Ersatz, der siebente österreichische Startplatz bleibt frei.

Stefan Kraft
Stefan Kraft(Bild: GEPA)

Das Aufgebot bilden neben Müller die bei der Tournee auf dem Podest gelandeten Jan Hörl und Stephan Embacher sowie Manuel Fettner, Maximilian Ortner und Jonas Schuster.

Tournee-Dominator mit dabei
In Zakopane stehen am Samstag ein Superteam- und am Sonntag ein Einzelbewerb auf dem Programm. Der slowenische Tournee-Dominator Domen Prevc wird in Polen ebenso antreten wie sein in Innsbruck und Bischofshofen wegen eines Anzugvergehens gesperrter Landsmann Timi Zajc.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
Stefan Kraft
Österreich
ÖSV
Vierschanzentournee
Weltcup
