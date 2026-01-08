ÖSV-Team: Zwei Topspringer pausieren in Zakopane

Die österreichischen Skisprungstars Daniel Tschofenig und Stefan Kraft lassen den Weltcup am Wochenende in Zakopane erwartungsgemäß aus.
Beide wollen nach der Vierschanzen-Tournee im Hinblick auf die anstehenden Höhepunkte Skiflug-WM und Olympische Spiele im Training an ihrer zuletzt nicht immer perfekten Form feilen. Mit Markus Müller nominierte ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl am Donnerstag nur einen Ersatz, der siebente österreichische Startplatz bleibt frei.
Das Aufgebot bilden neben Müller die bei der Tournee auf dem Podest gelandeten Jan Hörl und Stephan Embacher sowie Manuel Fettner, Maximilian Ortner und Jonas Schuster.
Tournee-Dominator mit dabei
In Zakopane stehen am Samstag ein Superteam- und am Sonntag ein Einzelbewerb auf dem Programm. Der slowenische Tournee-Dominator Domen Prevc wird in Polen ebenso antreten wie sein in Innsbruck und Bischofshofen wegen eines Anzugvergehens gesperrter Landsmann Timi Zajc.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.