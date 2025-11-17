Vorteilswelt
Ex-Bozen-Spieler kommt

KAC verstärkt die Defensive nach bitterem Ausfall

Kärnten
17.11.2025 18:21
Der Kanadier Josh Teves (li.) verstärkt die Defensive der Rotjacken.
Der Kanadier Josh Teves (li.) verstärkt die Defensive der Rotjacken.(Bild: GEPA)

Ein neuer Verteidiger für den KAC! Weil Stütze Jordan Murray wegen einer Fußverletzung mehrere Monate out ist, kommt mit Josh Teves eine Verstärkung für die Defensive. Der 30-jährige Kanadier war zuletzt in der Slowakei bei Kosice, hat in der heimischen Liga vor zwei Saisonen bei Bozen gespielt. Boss Oliver Pilloni: „Er ist eisläuferisch stark und smart!“

0 Kommentare

Bei der 3:5-Niederlage des KAC in Villach verloren die Rotjacken nicht nur das Spiel – sondern mit Jordan Murray auch noch einen wichtigen Baustein in der eigenen Abwehr. Der Kanadier wird am morgigen Mittwoch operiert, fällt mit seiner Fußverletzung aber mehrere Monate aus. Weil dazu ab Anfang Dezember die U20-B-WM steigt, werden auch mögliche Nachrücker aus dem Nachwuchs – wie der schon aktuell eingesetzte Filip Simovic – nicht verfügbar sein.

Wurde 2024/25 Meister
Deshalb schnappten sich die Klagenfurter jetzt mit Josh Teves eine ligabekannte Verstärkung für die Abwehr. Vorige Saison hat der 30-Jährige in der slowakischen Liga bei Kosice gespielt und dort auch den Meistertitel geholt – die Saison davor hatte er in der ICE-Liga bei Bozen verbracht, dort starke 36 Scorerpunkte verbucht. „Wir freuen uns über die Verpflichtung und sind froh, dass Josh Teves so schnell kommt“, meint KAC-Manager Oliver Pilloni. „Nach der Verletzung von Murray hatten wir das Gefühl, dass wir eine passende Ergänzung brauchen, der diese Rolle übernehmen kann. Er kann gut eisläufen, ist smart und hat zuletzt immer im Powerplay gespielt. Daher passt er gut zu unserem schnellen und direkten Spiel.

Happy über Rückkehr
Auch der Kanadier selbst freut sich über seine Rückkehr in die heimische ICE-Liga: „Ich komme nach Klagenfurt, um meinen Teil dazu beizutragen, dass dieser Klub heuer wieder einen Titel gewinnt. Nachdem ich vor zwei Jahren in dieser Liga gespielt habe, bin ich mit der Erfolgsgeschichte des KAC und den hohen Standards, die hier herrschen, bestens vertraut. Meine Familie und ich freuen uns darauf, sehr bald nach Kärnten zu kommen und die Kultur, die den KAC umgibt, kennenzulernen und ein Teil davon zu werden.“

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Kärnten

