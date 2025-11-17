KAC verstärkt die Defensive nach bitterem Ausfall

Wurde 2024/25 Meister

Deshalb schnappten sich die Klagenfurter jetzt mit Josh Teves eine ligabekannte Verstärkung für die Abwehr. Vorige Saison hat der 30-Jährige in der slowakischen Liga bei Kosice gespielt und dort auch den Meistertitel geholt – die Saison davor hatte er in der ICE-Liga bei Bozen verbracht, dort starke 36 Scorerpunkte verbucht. „Wir freuen uns über die Verpflichtung und sind froh, dass Josh Teves so schnell kommt“, meint KAC-Manager Oliver Pilloni. „Nach der Verletzung von Murray hatten wir das Gefühl, dass wir eine passende Ergänzung brauchen, der diese Rolle übernehmen kann. Er kann gut eisläufen, ist smart und hat zuletzt immer im Powerplay gespielt. Daher passt er gut zu unserem schnellen und direkten Spiel.