Kahlschlag an der Glan: „Um die Natur zu stärken“

In Klagenfurt, im Bereich Feschnig, mussten Bäume entlang des Glanufers weichen. Um in weiterer Folge die Natur zu stärken – und das Gewässer „erlebbar“ zu machen, erklären Experten.
Entlang des Glanradweges mussten einige Bäume gefällt werden – Anlass ist ein gewässerökologisches Projekt (die „Krone“ berichtete). „Das steile Ufer wird abgeflacht, muschelförmig ausgeformt und mit Flachwasserzonen und Sandbänken in Ufernähe verbessert. Auch Laichplätze für Fische werden geschaffen. Zusätzlich werden Steinplatten verlegt, damit Menschen im Sommer leichter Zugang zum Wasser haben“, erklärt Erich Eibensteiner vom Wasserverband Glan.
Bäume gefällt, Tiere geborgen
Damit kein Tier zu Schaden kommt, wurden zuvor Igel- und Fledermausbergungen unternommen. Die Bauarbeiten beginnen im Winter, und im Mai 2026 sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. Die Uferbereiche werden auch neu bepflanzt. „Das Ziel ist, das Gewässer für die Anwohner der benachbarten Siedlung erlebbar zu machen – ebenso für Spaziergänger und Radfahrer entlang des Glanradweges.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.