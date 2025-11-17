Kahlschlag an der Glan: „Um die Natur zu stärken“

Bäume gefällt, Tiere geborgen

Damit kein Tier zu Schaden kommt, wurden zuvor Igel- und Fledermausbergungen unternommen. Die Bauarbeiten beginnen im Winter, und im Mai 2026 sollen die Maßnahmen abgeschlossen sein. Die Uferbereiche werden auch neu bepflanzt. „Das Ziel ist, das Gewässer für die Anwohner der benachbarten Siedlung erlebbar zu machen – ebenso für Spaziergänger und Radfahrer entlang des Glanradweges.“