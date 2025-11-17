Weiße Kreuze dienen als Mahnung und Warnung

Neulich bin ich von Bad Leonfelden nach Vorderweißenbach gefahren. Ich hatte es nicht so richtig eilig, aber ein bisserl „drawig“ war ich natürlich doch. In einer Linkskurve hab’ ich den Brodler vor mir überholt. Ging super. Doch im Augenwinkel seh’ ich, wie rechts neben uns am Straßenrand zwei Weiße Kreuze stehen. Und ein paar hundert Meter weiter wieder eins. Und noch eins.