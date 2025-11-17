Steyr Motors senkt Prognose für das Jahr 2025

Verzögert oder noch nicht erteilt

Es gebe Verzögerungen bei Aufträgen von internationalen Regierungskunden. Diese dürften sich erst 2026 im Umsatz niederschlagen, und nicht wie geplant schon 2025, so das Unternehmen. Es handle sich hierbei um Aufträge mit einem erwarteten Umsatzvolumen im knapp zweistelligen Millionenbereich. Weiters seien Aufträge, die für heuer erwartet wurden, noch nicht erteilt worden. Die Prognosen würden daher „aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht im Nachgang an jüngste Kundengespräche und aus Fairnessgründen unseren Stakeholdern gegenüber“ angepasst, sagte Steyr-Motors-CEO Julian Cassutti.