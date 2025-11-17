Ex-Chef ließ Frist für Wiedereintritt verstreichen

Ein Kapitel im Skandal bei der Feuerwehr Marchtrenk (OÖ) ist nun vorbei. Der Ex-Kommandant und der Ex-Schriftführer, die nach dem Rücktritt auch austraten, binnen der Vier-Wochen-Frist wieder ein- und erneut austraten, haben die aktuelle Frist zum Widerrufen des Austritts verstreichen lassen.