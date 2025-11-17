Als Polizei Einbrecher fand, saß er schon in Haft

Beute wurde auf Flohmärkten verhökert

Aufgrund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried wurden die Wohnräumlichkeiten des Beschuldigten durchsucht, wodurch ein Teil des Diebesguts aufgefunden und in weiterer Folge sichergestellt werden konnte.

Ein Großteil des Diebesguts soll der Beschuldigte bereits auf verschiedenen Flohmärkten verscherbelt haben. Insgesamt konnten 114 Einbruchsdiebstähle, überwiegend in Kellerabteile von Mehrparteienhäusern in den Bezirken Schärding und Ried, aufgeklärt werden.



Von der Strafhaft in die U-Haft

Dabei wurde Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro erbeutet und Sachschaden, ebenfalls in der Höhe von mehreren tausend Euro, verursacht. Des Weiteren konnte der Diebstahl eines E-Scooters in Linz, sowie ein Einbruchsdiebstahl in ein Lokal in Grieskirchen der Klärung zugeführt werden. Gegen den Beschuldigten wurde nach Verbüßung der offenen Haftstrafe die Untersuchungshaft verhängt. Er befindet sich weiterhin in der Justizanstalt Ried.