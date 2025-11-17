Perfide Masche: Mann dealt aus dem Gefängnis raus

Auch wegen Geldwäsche wird ermittelt

Aus der Haft soll der 37-Jährige Drogenschmuggel aus dem Ausland organisiert haben, auch die Übergabe der drei Kilo geht laut Polizei auf sein Konto. Er soll organisierter Kriminalität vom Balkan nahestehen. Zu seinem Drogenring gehören noch mindestens zwei weitere Insassen einer Justizanstalt mit Freigang und Fußfessel.