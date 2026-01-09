Mehrere Verletzte bei schwerem Unfall im Pinzgau
Crash in Leogang
Am Freitagabend kam es in Leogang (Salzburg) zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Ein voll besetztes Fahrzeug verunglückte bei winterlichen Verhältnissen. Zwei Personen wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.
Der Unfall ereignete sich auf der B164 Hochkönig Straße bei winterlichen Verhältnissen. Sechs Personen wurden dabei verletzt. Eine schwerverletzte Person wurde ins Krankenhaus Schwarzach gebracht, eine ins Spital in Zell am See.
Vier Leichtverletzte wurden ins Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.
