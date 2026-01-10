Mentalcoach lässt sich nach Tragödie selbst helfen

Mittwochabend, Union Sportzentrum Ried: Neben den UVC-Volleyballern sind zahlreiche Interessierte gekommen, um dem Vortrag von Philipp Kroiss zu lauschen. Jenem 37-Jährigen, der 2025 seine beeindruckende Volleyball-Karriere beendet hatte. In der der Ennser psychisch oft strauchelte, es aber auch dank Mentaltraining zu 173 Länderspielen (!) und einer internationalen Top-Karriere unter anderem in Frankreich und Belgien sowie sogar zu Titeln in der Schweiz, Rumänien und daheim in Österreich brachte.