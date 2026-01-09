Vorteilswelt
Weltcup in Zauchensee

Tiefster Winter! Zweites Damen-Training abgesagt

Ski Alpin
09.01.2026 10:18
An ein zweites Training war in Zauchensee am Freitag nicht zu denken.
An ein zweites Training war in Zauchensee am Freitag nicht zu denken.(Bild: Andreas Tröster)

Tiefster Winter in Altenmarkt-Zauchensee! Das zweite Abfahrtstraining der Damen musste am Freitag abgesagt werden. Den Fahrerinnen machte es nichts aus. 

Aufgrund der Schneemenge und der Wettervorhersage hat man beschlossen, das zweite Training zu streichen. Bereits die erste Übungsfahrt musste mehrfach verschoben werden und ging wegen des Windes im oberen Teil nur vom Reservestart über die Bühne. „Es war wichtig, dass wir da gefahren sind. Es ist leider zu viel zusammengekommen. Wichtig ist, dass die Piste passt“, sagte Lokalmatadorin Mirjam Puchner. Teamkollegin Conny Hütter sieht es ähnlich. „Der Stock ist gut.“

Frau Holle stattet Zauchensee momentan einen ausgiebigen Besuch ab.
Frau Holle stattet Zauchensee momentan einen ausgiebigen Besuch ab.(Bild: Andreas Tröster)
Christina Ager (li.) und Mirjam Puchner nahmen die Absage des zweiten Trainingslaufs entspannt ...
Christina Ager (li.) und Mirjam Puchner nahmen die Absage des zweiten Trainingslaufs entspannt hin.(Bild: Andreas Tröster)

Stand Freitagmittag wird es wohl zu einer verkürzten Abfahrt kommen. Am Donnerstag erfolgte der Start beim „Hot Air“. Ein Beginn von weiter oben ist nur möglich, wenn sich vor dem Rennen am Samstag noch ein kurzes Training über den restlichen Teil ausgeht. 

Beim ersten Abtasten stellte die Deutsche Kira Weidle-Winkelmann am Donnerstag in 1:20,50 Minuten vor den Österreicherinnen Christina Ager (+0,39), Mirjam Puchner (+0,45) und Lena Wechner (+0,52) die Bestzeit auf, Emily Schöpf (12.), Cornelia Hütter (17.) und Nadine Fest (20.) kamen weiters in die Top-20.

Lesen Sie auch:
Damen-Cheftrainer Roland Assinger
Viel Lob für Scheib
„Bomben-Saison“: ÖSV-Cheftrainer nach OP zurück
09.01.2026

Cheftrainer wieder dabei
Am Samstag geht in Altenmarkt-Zauchensee die Abfahrt (11.30 Uhr) über die Bühne, am Sonntag folgt ein Super-G (12 Uhr/jeweils live im sportkrone.at-Ticker). Wieder bei den Rennen mit dabei ist ÖSV-Frauen-Cheftrainer Roland Assinger, der nach einer Schulteroperation seit Mitte Dezember gefehlt hatte.

Porträt von krone Sport
krone Sport
