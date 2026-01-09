Tiefster Winter! Zweites Damen-Training abgesagt

Aufgrund der Schneemenge und der Wettervorhersage hat man beschlossen, das zweite Training zu streichen. Bereits die erste Übungsfahrt musste mehrfach verschoben werden und ging wegen des Windes im oberen Teil nur vom Reservestart über die Bühne. „Es war wichtig, dass wir da gefahren sind. Es ist leider zu viel zusammengekommen. Wichtig ist, dass die Piste passt“, sagte Lokalmatadorin Mirjam Puchner. Teamkollegin Conny Hütter sieht es ähnlich. „Der Stock ist gut.“