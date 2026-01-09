Bullen-Betreuer Junuzovic auf den Arm genommen

Apropos Luxus: Während die Spieler im Flieger in den hinteren Reihen Platz nahmen, hatte das Trainerteam von Thomas Letsch mit Kai Hesse und Zlatko Junuzovic in der ersten Reihe mehr Raum für sich. Da ließ auch der erste blöde, scherzhaft gemeinte Spruch eines Kickers nicht lange auf sich warten. Frans Krätzig gratulierte „Sladdi“ gleich zur großen Beinfreiheit. Das Lachen dürfte dem Deutschen in den kommenden Tagen während der schweißtreibenden Einheiten, die sich teilweise auch Junuzovic überlegen wird, aber vergehen. Wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten, wird sich der Betreuer denken. Denn klar ist: In den acht Trainingstagen, darunter zwei Tests, soll der Grundstein für das Erreichen des Meister- und Cuptitels im kommenden Frühjahr gelegt werden.