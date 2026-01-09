Bullen-Betreuer Junuzovic auf den Arm genommen

Beim Abflug der Bullen ins Trainingslager in die Türkei war die Stimmung gut. Kapitän Mads Bidstrup, Geburtstagskind Yorbe Vertessen waren unter den glücklichen, die etwas ausschlafen konnten. Indes wurde Betreuer Zlatko Junuzovic von Frans Krätzig auf den Arm genommen.
Mit etwa einer Viertelstunde Verspätung hob Donnerstag um halb zwei der zweite Teil des Bullen-Trosses Richtung Trainingslager ins gestern noch verregnete Belek ab – mit der „Krone“ als einzigem Medium vor Ort dabei. Der erste Teil der Salzburger war bereits am Vormittag in die Türkei geflogen und musste dadurch deutlich früher aufstehen – Abfahrt in Salzburg war um 5.30 Uhr. Kapitän Mads Bidstrup, Alexander Schlager, Karim Konate oder auch Geburtstagskind Yorbe Vertessen waren in der glücklichen Gruppe, die den Luxus des späteren Fluges genießen konnte.
Apropos Luxus: Während die Spieler im Flieger in den hinteren Reihen Platz nahmen, hatte das Trainerteam von Thomas Letsch mit Kai Hesse und Zlatko Junuzovic in der ersten Reihe mehr Raum für sich. Da ließ auch der erste blöde, scherzhaft gemeinte Spruch eines Kickers nicht lange auf sich warten. Frans Krätzig gratulierte „Sladdi“ gleich zur großen Beinfreiheit. Das Lachen dürfte dem Deutschen in den kommenden Tagen während der schweißtreibenden Einheiten, die sich teilweise auch Junuzovic überlegen wird, aber vergehen. Wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten, wird sich der Betreuer denken. Denn klar ist: In den acht Trainingstagen, darunter zwei Tests, soll der Grundstein für das Erreichen des Meister- und Cuptitels im kommenden Frühjahr gelegt werden.
