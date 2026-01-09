Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Bullen-Betreuer Junuzovic auf den Arm genommen

Salzburg
09.01.2026 16:00
Frans Krätzig (li.) im Testspiel gegen Bayern (re. Olise).
Frans Krätzig (li.) im Testspiel gegen Bayern (re. Olise).(Bild: APA/DANIEL SCHARINGER)

Beim Abflug der Bullen ins Trainingslager in die Türkei war die Stimmung gut. Kapitän Mads Bidstrup, Geburtstagskind Yorbe Vertessen waren unter den glücklichen, die etwas ausschlafen konnten. Indes wurde Betreuer Zlatko Junuzovic von Frans Krätzig auf den Arm genommen.

0 Kommentare

Mit etwa einer Viertelstunde Verspätung hob Donnerstag um halb zwei der zweite Teil des Bullen-Trosses Richtung Trainingslager ins gestern noch verregnete Belek ab – mit der „Krone“ als einzigem Medium vor Ort dabei. Der erste Teil der Salzburger war bereits am Vormittag in die Türkei geflogen und musste dadurch deutlich früher aufstehen – Abfahrt in Salzburg war um 5.30 Uhr. Kapitän Mads BidstrupAlexander SchlagerKarim Konate oder auch Geburtstagskind Yorbe Vertessen waren in der glücklichen Gruppe, die den Luxus des späteren Fluges genießen konnte.

Lesen Sie auch:
Stefan Lainer (re.) zog sich im Test gegen die Bayern (li. Diaz) einen Bruch der Mittelhand zu.
Kein Trainingslager
Salzburger fällt nach Knochenbruch aus
07.01.2026
Abgang steht bevor
Salzburg-Stürmer Ratkov ist in Rom angekommen
07.01.2026

Apropos Luxus: Während die Spieler im Flieger in den hinteren Reihen Platz nahmen, hatte das Trainerteam von Thomas Letsch mit Kai Hesse und Zlatko Junuzovic in der ersten Reihe mehr Raum für sich. Da ließ auch der erste blöde, scherzhaft gemeinte Spruch eines Kickers nicht lange auf sich warten. Frans Krätzig gratulierte „Sladdi“ gleich zur großen Beinfreiheit. Das Lachen dürfte dem Deutschen in den kommenden Tagen während der schweißtreibenden Einheiten, die sich teilweise auch Junuzovic überlegen wird, aber vergehen. Wer zuletzt lacht, lacht bekanntlich am besten, wird sich der Betreuer denken. Denn klar ist: In den acht Trainingstagen, darunter zwei Tests, soll der Grundstein für das Erreichen des Meister- und Cuptitels im kommenden Frühjahr gelegt werden.

Porträt von Christoph Kolland
Christoph Kolland
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf