Nach Wettgewinn

Vier Männer verprügeln Afghanen und berauben ihn

Salzburg
10.01.2026 10:00
Das Opfer wurde verprügelt und ausgeraubt (Symbolbild).
Das Opfer wurde verprügelt und ausgeraubt (Symbolbild).(Bild: dpa/dpaweb/Ingo Wagner (Symbolbild))

Heimweg in die Unterkunft, dann fliegen plötzlich die Fäuste: Im Salzburger Stadtteil Itzling wird ein Afghane (28) von vier Unbekannten zu Boden geprügelt und ausgeraubt. Die Täter schnappen sich Bargeld und Medikamente, das Opfer blutet am Kopf. Kurz davor hatte der Mann einen Wettschein eingelöst ...

Im Salzburger Stadtteil Itzling ist am späten Donnerstagabend ein 28-jähriger Afghane Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Vier unbekannte Täter gingen laut Polizei „mit massiver Gewalt“ auf den Mann los, attackierten ihn mit Faustschlägen und Tritten, bis er zu Boden ging.

Dabei zog sich der 28-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades im Kopf- und Gesichtsbereich zu. Die Angreifer durchwühlten ihn und raubten eine geringe Menge Bargeld sowie verschiedene Medikamente, dann verschwanden sie in unbekannte Richtung.

Der Mann hatte zuvor in einem Wettlokal in der Stadt Salzburg einen Wettschein eingelöst und sich den Gewinn auszahlen lassen. Ob die Täter ihm dort gefolgt sind, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen Raubes.

