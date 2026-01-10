Vier Männer verprügeln Afghanen und berauben ihn

Heimweg in die Unterkunft, dann fliegen plötzlich die Fäuste: Im Salzburger Stadtteil Itzling wird ein Afghane (28) von vier Unbekannten zu Boden geprügelt und ausgeraubt. Die Täter schnappen sich Bargeld und Medikamente, das Opfer blutet am Kopf. Kurz davor hatte der Mann einen Wettschein eingelöst ...