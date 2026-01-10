Am Meer fällt die Therapie auch leichter

Die ersten beiden Trainingseinheiten von Red Bull Salzburg in Belek sind geschlagen. Zwar verpassen einige Spieler das Camp, einer kam jedoch trotz Verletzung am Freitag nach. Samstag (14 Uhr, MEZ) wartet das erste von zwei Testspielen.
Nach einem langen Anreisetag und viel Regen am Donnerstag bat Salzburg-Trainer Thomas Letsch seine Spieler beim Trainingslager in Belek (Tur) am Freitag zweimal auf den Trainingsplatz. Diesmal bei blauem Himmel und circa 13 Grad. Bei perfekten Bedingungen wurden die Bullen gleich gefordert. Allerdings fehlten neben den bereits bekannten Ausfällen auch Valentin Sulzbacher und Douglas Mendes – das Duo blieb in Salzburg. Beide erlitten im Test gegen die Bayern eine Wadenverletzung. Stefan Lainer hat sich in dieser Partie den Mittelhandknochen gebrochen, wurde aber bereits erfolgreich operiert und kam am Freitagnachmittag bei seinen Kollegen in Belek an. Auch wenn er nicht spielen kann: Der 33-Jährige absolviert seine Therapie lieber beim Team in der Sonne als alleine bei Kälte und Schnee zu Hause.
Voll einsatzfähig ist auch Justin Omoregie noch nicht. Der Mittelfeldspieler arbeitete am Vormittag ein paar Minuten individuell, machte später aber auch Teile des Mannschaftstrainings mit. Am Nachmittag blieb er zur Schonung im Hotel. Trotzdem geht es bei ihm nach seinem Achillessehnenriss definitiv bergauf. Unklar ist nur, ob er im Frühjahr bei den Bullen bleibt oder – wie in der Vorsaison an Hartberg – verliehen wird. Der heutige Test gegen den polnischen Vizemeister Rakow (14, MEZ) kommt für ihn aber noch zu früh.
