Am Meer fällt die Therapie auch leichter

Nach einem langen Anreisetag und viel Regen am Donnerstag bat Salzburg-Trainer Thomas Letsch seine Spieler beim Trainingslager in Belek (Tur) am Freitag zweimal auf den Trainingsplatz. Diesmal bei blauem Himmel und circa 13 Grad. Bei perfekten Bedingungen wurden die Bullen gleich gefordert. Allerdings fehlten neben den bereits bekannten Ausfällen auch Valentin Sulzbacher und Douglas Mendes – das Duo blieb in Salzburg. Beide erlitten im Test gegen die Bayern eine Wadenverletzung. Stefan Lainer hat sich in dieser Partie den Mittelhandknochen gebrochen, wurde aber bereits erfolgreich operiert und kam am Freitagnachmittag bei seinen Kollegen in Belek an. Auch wenn er nicht spielen kann: Der 33-Jährige absolviert seine Therapie lieber beim Team in der Sonne als alleine bei Kälte und Schnee zu Hause.