Flachgauer prallt in Bayern mit Auto gegen Baum
Airbags lösten aus
Unentspanntes Ende eines Thermenbesuchs: Ein Flachgauer fuhr am Donnerstag gegen 21.45 Uhr in Bad Reichenhall im benachbarten Bayern nach Hause. Am Gablerknoten rutsche er mit seinem Auto geradeaus von der Bundesstraße und prallte frontal gegen einen Baum.
Beamte der Bundespolizei und ein Rettungssanitäter der Reichenhaller Bergwacht kamen als Ersthelfer vorbei und kümmerten sich um den 62-Jährigen. Nach erster Einschätzung war er nur leicht verletzt. Er konnte sogar noch selbst aus seinem Auto aussteigen.
Dennoch ließ er sich überzeugen, sich mit dem Rettungswagen in die Kreisklinik Bad Reichenhall fahren zu lassen. Denn er Aufprall war so stark gewesen, dass sich die Airbags geöffnet hatten.
