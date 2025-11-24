Pendeln mit dem Zug: So klappt Arbeit auf Schienen

„Man muss in Kärnten flexibel sein“

Das lag für sie auf der Hand – denn gependelt ist sie eigentlich schon immer. Früher mit dem Auto von ihrem Elternhaus in Südkärnten nach Klagenfurt. „Man muss in Kärnten schon eher flexibel sein, wenn man auf der Suche nach seinem Traumjob ist. Für die richtige Stelle war ich schon immer bereit, ein Stück zu fahren.“