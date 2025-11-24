Vermummte lösten Alarm aus: Wachmann attackiert!

Wilde Szenen spielten sich am Sonntagabend in einem Supermarkt in Kufstein in Tirol ab: Nachdem Einbrecher die Alarmanlage ausgelöst hatten, stieß ein Security-Mitarbeiter im Lagerbereich auf drei Vermummte, die auf ihn losgingen und vermutlich mit einem Baseballschläger attackierten. Dem Wachmann gelang die Flucht – den Eindringlingen jedoch letztendlich auch.
Diesen Dienst wird der Security-Mitarbeiter wohl nicht mehr so schnell vergessen. Der 36-jährige Einheimische hatte gegen 21 Uhr eine Alarmmeldung erhalten – daraufhin fuhr er umgehend zu der großen Supermarkt-Filiale in Kufstein, um dort nach dem Rechten zu sehen.
Die Täter attackierten ihn sofort verbal und gingen mit einem langen, baseballschlägerähnlichen Gegenstand auf ihn los.
Die Ermittler von der Polizei
Angriff im Treppenhaus
Im Treppenhaus im Bereich des Lagers dann der Schock: Er sei dort auf drei vermummte Personen gestoßen, schildert die Polizei. „Diese attackierten ihn sofort verbal und gingen mit einem langen, baseballschlägerähnlichen Gegenstand auf ihn los“, so die Ermittler weiter.
Flucht über Lieferanteneingang
Der Wachmann konnte flüchten und sich in Sicherheit bringen. Daraufhin habe er die Eingangstüre von außen zugehalten. Doch die Täter fanden einen anderen Weg nach draußen. „Den Unbekannten gelang die Flucht über den Lieferantenzugang“, heißt es. Von ihnen fehlt bislang jede Spur.
War Eingang nicht versperrt?
Der Security-Mitarbeiter kam offenbar mit dem Schrecken davon. Der Lieferanteneingang war offenbar nicht versperrt – durch diesen seien die Täter vermutlich auch ins Innere des Gebäudes gelangt. Ermittlungen zur Ausforschung der Einbrecher sind im Gange.
