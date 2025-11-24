Vermummte lösten Alarm aus: Wachmann attackiert!

Wilde Szenen spielten sich am Sonntagabend in einem Supermarkt in Kufstein in Tirol ab: Nachdem Einbrecher die Alarmanlage ausgelöst hatten, stieß ein Security-Mitarbeiter im Lagerbereich auf drei Vermummte, die auf ihn losgingen und vermutlich mit einem Baseballschläger attackierten. Dem Wachmann gelang die Flucht – den Eindringlingen jedoch letztendlich auch.