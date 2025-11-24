Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ÖFB-U17 glänzt bei WM

Mit Alabas Klappstuhl in die Geschichtsbücher?

Fußball International
24.11.2025 09:25
David Alaba hat den Klappstuhl an das U17-Nationalteam übergeben.
David Alaba hat den Klappstuhl an das U17-Nationalteam übergeben.(Bild: Krone KREATIV/ÖFB/Christopher Kelemen, instagram.com/oefb_1904)

In Katar spielt Österreichs U17 heute gegen Italien um den Einzug ins WM-Finale (14.30 Uhr – hier im Liveticker). Es wäre das erste Mal, dass eine rot-weiß-rote Auswahl ins Endspiel einziehen würde. Für den Einzug in die Geschichtsbücher hat das Team auch einen besonderen Glücksbringer. 

0 Kommentare

Der 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen Japan wurde in Österreichs Kabine gebührend gefeiert – weshalb Teammanager Kevin Nagelseder vor lauter Freude die Chance ergriff und plötzlich einen weißen Klappstuhl in den Händen hielt.

Lesen Sie auch:
Johannes Moser sorgte in der 49. Minute für das Goldtor zum Halbfinal-Einzug bei der U17-WM in ...
1:0-Sieg gegen Japan
„Sayonara“! Österreichs U17 steht im WM-Halbfinale
21.11.2025
England 4:0 zermalmt
Mirakulös! ÖFB-U17 stürmt ins WM-Viertelfinale
18.11.2025

Das Klappstuhl-Ritual
Dabei handelt es sich um einen besonderen Talisman. Es war jenes Geschenk, das David Alaba, dessen Jubel mit dem Klappstuhl längst legendär ist, U17-Kapitän Jakob Pokorny in Wien vor der WM-Verabschiedung überreichte.

Das gesamte A-Team signierte den Glücksbringer. Längst ist er zu einem Glücksbringer für das U17-Team geworden. Auch vor dem Halbfinale gegen Italien wird er deshalb wieder in der Kabine herumgereicht werden. Mal sehen, ob er seinen Zauber wieder entfalten kann ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Porträt von Lukas Schneider
Lukas Schneider
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Fußball International
Historische Rote Karte
Bundesliga-Aufreger: Mega-Sperre wird gefordert!
Premier League
Manchester United gegen Everton ab 21 Uhr LIVE
Fußball-WM in Katar
Heimreise keine Option! U17 will für Dobis Titel
ÖFB-U17 glänzt bei WM
Mit Alabas Klappstuhl in die Geschichtsbücher?
U17-WM-Halbfinale
Österreich gegen Italien, LIVE ab 14.30 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf