Mit Alabas Klappstuhl in die Geschichtsbücher?

In Katar spielt Österreichs U17 heute gegen Italien um den Einzug ins WM-Finale (14.30 Uhr – hier im Liveticker). Es wäre das erste Mal, dass eine rot-weiß-rote Auswahl ins Endspiel einziehen würde. Für den Einzug in die Geschichtsbücher hat das Team auch einen besonderen Glücksbringer.
Der 1:0-Sieg im Viertelfinale gegen Japan wurde in Österreichs Kabine gebührend gefeiert – weshalb Teammanager Kevin Nagelseder vor lauter Freude die Chance ergriff und plötzlich einen weißen Klappstuhl in den Händen hielt.
Das Klappstuhl-Ritual
Dabei handelt es sich um einen besonderen Talisman. Es war jenes Geschenk, das David Alaba, dessen Jubel mit dem Klappstuhl längst legendär ist, U17-Kapitän Jakob Pokorny in Wien vor der WM-Verabschiedung überreichte.
Das gesamte A-Team signierte den Glücksbringer. Längst ist er zu einem Glücksbringer für das U17-Team geworden. Auch vor dem Halbfinale gegen Italien wird er deshalb wieder in der Kabine herumgereicht werden. Mal sehen, ob er seinen Zauber wieder entfalten kann ...
