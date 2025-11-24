Mit Alabas Klappstuhl in die Geschichtsbücher?

In Katar spielt Österreichs U17 heute gegen Italien um den Einzug ins WM-Finale (14.30 Uhr – hier im Liveticker). Es wäre das erste Mal, dass eine rot-weiß-rote Auswahl ins Endspiel einziehen würde. Für den Einzug in die Geschichtsbücher hat das Team auch einen besonderen Glücksbringer.