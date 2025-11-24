Verdienter Ruhestand nach tausenden Flugstunden

Privat weiterhin in der Luft

Auch wenn nun ein neuer Lebensabschnitt beginnt, bleibt für Karner eines klar: Ganz verabschieden wird er sich von der Fliegerei nicht. „Die Flugpolizei wird immer ein Teil von mir bleiben“, sagt er. Und so endet zwar seine aktive Dienstzeit, doch seine Leidenschaft für die Luftfahrt wird ihn auch nach 40 Jahren Luftfahrtpilot und 32 Jahren Flugpolizei mit 8.000 Gesamtflugstunden und 18.000 Gesamtlandungen weiter begleiten.