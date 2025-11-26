Vorteilswelt
24 heimische Firmen

Adventkalender voller Geschenke und Geschichten

Kärnten
26.11.2025 22:00
Ein Advent voller Geschenke für unsere „Krone"-Leser.
Ein Advent voller Geschenke für unsere „Krone"-Leser.

In wenigen Tagen ist es so weit – die Adventzeit steht vor der Tür. Und diese wird wieder eine Zeit voller Geschenke. Denn die Ausgabe der „Kärntner Krone“ verwandelt sich von 1. bis zum 24. Dezember unter anderem in einen Adventkalender.

Auch heuer suchte „Krone“-Redakteurin Elisa Aschbacher nach heimischen Anbietern und deren interessanten Geschichten. Und so wird jeden Tag ein Kärntner Unternehmen vor den Vorhang geholt.

Geschenk von heimischen Betrieben
Verschiedenste Firmen aus unterschiedlichsten Regionen nehmen bei dieser Aktion teil. Dabei haben die einzelnen Unternehmer die Chance, sich und ihre Produkte sowie Dienstleistungen und auch zukünftige Vorhaben vorzustellen. „Beim Adventkalender der ,Kärntner Krone‘ sind wir immer gern dabei! Denn er bietet Betrieben eine Plattform und gleichzeitig werden die Leser beschenkt“, freuen sich die Teilnehmer, die natürlich erst im Dezember vorgestellt werden – sonst wäre es ja keine Überraschung mehr.

Mitmachen und regionale Preise gewinnen
Und Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben wieder die Möglichkeit, mehr als 24 regionale Produkte und Dienstleistungen zu gewinnen. Von kulinarischen Genüssen über winterliche und sommerliche Ausflüge bis hin zu allerhand Praktischem – das alles ist in der diesjährigen Ausgabe des Kalenders mit dabei! Alle Infos dazu folgen. 

Seien Sie gespannt. Wir wünschen viel Glück beim Mitmachen und eine ruhige und besinnliche Adventzeit.

Porträt von Elisa Aschbacher
Elisa Aschbacher
