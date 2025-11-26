Adventkalender voller Geschenke und Geschichten

Geschenk von heimischen Betrieben

Verschiedenste Firmen aus unterschiedlichsten Regionen nehmen bei dieser Aktion teil. Dabei haben die einzelnen Unternehmer die Chance, sich und ihre Produkte sowie Dienstleistungen und auch zukünftige Vorhaben vorzustellen. „Beim Adventkalender der ,Kärntner Krone‘ sind wir immer gern dabei! Denn er bietet Betrieben eine Plattform und gleichzeitig werden die Leser beschenkt“, freuen sich die Teilnehmer, die natürlich erst im Dezember vorgestellt werden – sonst wäre es ja keine Überraschung mehr.