Traditionen schätzen und dennoch neu leben

Erstmals haben die Frauen der Trachtengruppe Radenthein im Brauchtumsdorf in der Messehalle 4 ein Häuschen bezogen, reich dekoriert mit Decken und Polsterbezügen in verschiedensten Sticktechniken. „Das da ist in Myreschka-Technik gemacht, eine russische Art zu sticken. Ich lerne immer wieder was Neues, meistens aus Zeitschriften, und dann kommen wir Frauen zusammen und probieren es aus. Und was manche Außenstehende verwundert: Wir reden dabei fast nichts, weil beim Auszählen muss man sich so konzentrieren, dass das Ratschen einfach nit geht“, verrät Martina, der das Sticken das gibt, was andere im Yoga finden: innere Ruhe, Freiheit von schweren Gedanken. Und grundsätzlich betont sie: „Traditionen sind schon schön, aber man muss auch offen sein für Neues.“