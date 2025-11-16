Brüderpaar sorgt bei Eisbullen für kurzes Aufatmen

Der Kanadier konnte sich dabei am Sonntag vor allem bei Michael und Thomas Raffl bedanken. Das Brüderpaar sorgte für die Treffer zwei, drei und vier. Für den ersten Jubelschrei war Florian Baltram nach etwas mehr als einer Viertelstunde verantwortlich. „Auf so einen Sieg haben wir schon länger gewartet. Das freut uns natürlich unheimlich“, sagte der Torschütze. Ein vermeintlicher Treffer von Brandon Coe wurde vom Schiedsrichtergespann nach Videostudium nicht gegeben. Es wäre sein erstes Tor im Trikot der Bulls gewesen.