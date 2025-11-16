Hof entscheidet heute zwischen drei Frauen

Hof wählt heute aufgrund des Rücktritts von Bürgermeister Thomas Ließ (ÖVP) nach einem Alko-Unfall eine neue Bürgermeisterin. Drei Frauen stehen auf dem Stimmzettel.
Für die ÖVP tritt die interimistische Bürgermeisterin und bisherige Stellvertreterin, Daniela Rosenegger, an. Evelin Leitner (SPÖ) und Magdalena Mahler (Hofer Unabhängige und Grüne) sind ihre Herausforderinnen.
Die Wahllokale im KULT haben von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Sollte keine der Kandidatinnen mehr als 50 Prozent erreichen, gibt es in zwei Wochen eine Stichwahl.
