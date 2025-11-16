Dieser Sieg war nur einen Katzensprung entfernt

Lilli Marija Brugger machte ihrer Favoritenrolle beim „MozartCup“ 2025 alle Ehre. Die Salzburgerin gewann den Heimbewerb mit über 100 Startern aus vier Nationen souverän. „Wenn man als Nummer eins in ein Turnier geht, ist das nicht immer ganz einfach. Aber es war ein besonderer Sieg für mich“, jubelte die 25-Jährige. Besonders deshalb, weil viele bekannte Gesichter unter den Zuschauern waren. „Vor der Familie und den Freunden kann ich normalerweise nur ganz selten fechten“, sagt Brugger, die meistens international unterwegs ist und erklärt: „Ich bin froh, dass es diesmal keinen 17-Stunden-Flug gebraucht hat, um zu einem Turnier zu kommen.“