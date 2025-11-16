RB-Boss spricht über Krise bei Eisbullen

Der Bayer ist weiterhin von der Mannschaft überzeugt und glaubt, dass auch das Megaprogramm einiger Spieler zur Talfahrt beiträgt. Denn: „Für die Mannschaft ist es heuer nicht einfach. Die vielen Spiele für die Nationalspieler in drei Wettbewerben (Liga, Europapokal und Nationalteam) und auch die vielen Verletzten in den letzten Wochen machen es nicht leicht“, begründete Winkler. „Sonst wären die Spieler ja Maschinen und solche Phasen hatten wir in den letzten Jahren auch“, verwies er auch auf frühere Schwächephasen. In denen am Ende aber doch der Titel heraussprang.