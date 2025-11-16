Zwei Frauen bei Unfall in Saalfelden verletzt

Am Wochenende stießen in Saalfelden zwei Pinzgauerinnen mit ihren Autos zusammen. Beide Autolenkerinnen (19 und 77) wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus.
Eine 19-Jährige fuhr auf der B311 in Saalfelden in Richtung Zell am See, als sie an einer Kreuzung mit dem Auto einer 77-Jährigen zusammenstieß, die auf die Bundesstraße einbog.
Ein Auto wurde dabei in die Leitschiene geschleudert, das andere landete auf der anderen Straßenseite im Bankett. Beide Lenkerinnen wurden verletzt und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Zell am See gebracht. Die Alkotests verliefen negativ.
