Bäcker mit Tradition: Neues Geschäft, alte Regeln

Die Bäckerei Pföß trotzt dem Bäckersterben und eröffnete sogar noch eine Filiale – in Salzburg-Gneis. Doch die überbordende Bürokratie in Österreich macht dem Elsbethener Betrieb oft zu schaffen.
Österreich gehen die Bäcker aus. Waren es 2005 noch 1920 Bäckereien in Österreich, lag die Zahl 2021 bei nur mehr 1441 Betrieben. Auch in Salzburg haben in den vergangenen Jahren viele Betriebe geschlossen. Es hapert oft an Personal, hinzu kommen hohe Kosten, wenn es beispielsweise einen neuen Ofen braucht. Rahmenbedingungen, die umso schwieriger sind, wenn viele Kunden es eh nicht so mit der Qualität haben und lieber im Supermarkt die abgepackten Scheiben kaufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.