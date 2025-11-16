Bäcker mit Tradition: Neues Geschäft, alte Regeln

Österreich gehen die Bäcker aus. Waren es 2005 noch 1920 Bäckereien in Österreich, lag die Zahl 2021 bei nur mehr 1441 Betrieben. Auch in Salzburg haben in den vergangenen Jahren viele Betriebe geschlossen. Es hapert oft an Personal, hinzu kommen hohe Kosten, wenn es beispielsweise einen neuen Ofen braucht. Rahmenbedingungen, die umso schwieriger sind, wenn viele Kunden es eh nicht so mit der Qualität haben und lieber im Supermarkt die abgepackten Scheiben kaufen.