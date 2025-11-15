Penaltykrimi! Eisbären holen dritten Sieg in Folge

Im Schlussdrittel versuchten beide Teams, Fehler zu vermeiden. Topchancen auf beiden Seiten wurden von starken Tormännern vereitelt. Nachdem auch die Verlängerung torlos geblieben war, musste das Penaltyschießen entscheiden. Dort bewies Max Wilfan ein ruhiges Händchen und sicherte seinen Eisbären den Zusatzpunkt in einer umkämpften Partie. „Das war nicht einfach für uns, aber wir wollten unbedingt den Sieg holen und das ist uns dann auch gelungen“, atmete Torschütze Putnik nach der Partie tief durch.



Jungbullen feiern Kantersieg

Kaum Spannung kam indes im Unterland auf. Die RB Juniors schossen die Südtiroler mit 7:2 vom eigenen Eis. Der gebürtige Zeller Marcel Wurzer schnürte dabei einen Doppelpack. „Sieben Tore auswärts zu schießen, ist eine beachtliche Leistung. Wir hatten da aber auch einiges an Glück dabei und der Puck ist heute für uns gesprungen“, sagte ein zufriedener Headcoach Teemu Levijoki.