Penaltykrimi! Eisbären holen dritten Sieg in Folge

Die Zeller Eisbären sind zurück in den Top-Vier der Alps Hockey League. Der Meister gewann am Samstag daheim gegen Asiago knapp mit 3:2, konnte den Sieg aber erst nach Penaltyschießen einsacken. Für das Goldtor sorgte Max Wilfan.
Erst Rückstand gedreht, dann Führung verspielt! Das Eishockey-Topspiel in der Alps Hockey League war Samstagabend nichts für schwache Nerven. Nachdem die Pinzgauer in der Anfangsphase durch einen Treffer von Lucas Chiodo (7.) in Rückstand gerieten, drehten Janick Wernicke (11.) und Philip Putnik (22.) die Partie und stellten auf 2:1. Die Führung hielt vor 2570 Zuschauern in der fast ausverkauften Halle aber nicht lange, weil Ryan Valentini Torhüter Alexander Schmidt zum zweiten Mal an diesem Abend bezwingen konnte und auf 2:2 stellte.
Das war nicht einfach für uns, aber wir wollten unbedingt den Sieg holen und das ist uns dann auch gelungen
Philip PUTNIK, Zeller Eisbären
Im Schlussdrittel versuchten beide Teams, Fehler zu vermeiden. Topchancen auf beiden Seiten wurden von starken Tormännern vereitelt. Nachdem auch die Verlängerung torlos geblieben war, musste das Penaltyschießen entscheiden. Dort bewies Max Wilfan ein ruhiges Händchen und sicherte seinen Eisbären den Zusatzpunkt in einer umkämpften Partie. „Das war nicht einfach für uns, aber wir wollten unbedingt den Sieg holen und das ist uns dann auch gelungen“, atmete Torschütze Putnik nach der Partie tief durch.
Jungbullen feiern Kantersieg
Kaum Spannung kam indes im Unterland auf. Die RB Juniors schossen die Südtiroler mit 7:2 vom eigenen Eis. Der gebürtige Zeller Marcel Wurzer schnürte dabei einen Doppelpack. „Sieben Tore auswärts zu schießen, ist eine beachtliche Leistung. Wir hatten da aber auch einiges an Glück dabei und der Puck ist heute für uns gesprungen“, sagte ein zufriedener Headcoach Teemu Levijoki.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.