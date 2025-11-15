Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder in Top-Vier

Penaltykrimi! Eisbären holen dritten Sieg in Folge

Salzburg: Sport-Nachrichten
15.11.2025 22:28
Traf für seinen Heimatklub: Zells Putnik.
Traf für seinen Heimatklub: Zells Putnik.(Bild: Johannes Radlwimmer)

Die Zeller Eisbären sind zurück in den Top-Vier der Alps Hockey League. Der Meister gewann am Samstag daheim gegen Asiago knapp mit 3:2, konnte den Sieg aber erst nach Penaltyschießen einsacken. Für das Goldtor sorgte Max Wilfan.

0 Kommentare

Erst Rückstand gedreht, dann Führung verspielt! Das Eishockey-Topspiel in der Alps Hockey League war Samstagabend nichts für schwache Nerven. Nachdem die Pinzgauer in der Anfangsphase durch einen Treffer von Lucas Chiodo (7.) in Rückstand gerieten, drehten Janick Wernicke (11.) und Philip Putnik (22.) die Partie und stellten auf 2:1. Die Führung hielt vor 2570 Zuschauern in der fast ausverkauften Halle aber nicht lange, weil Ryan Valentini Torhüter Alexander Schmidt zum zweiten Mal an diesem Abend bezwingen konnte und auf 2:2 stellte.

Zitat Icon

Das war nicht einfach für uns, aber wir wollten unbedingt den Sieg holen und das ist uns dann auch gelungen

Philip PUTNIK, Zeller Eisbären

Im Schlussdrittel versuchten beide Teams, Fehler zu vermeiden. Topchancen auf beiden Seiten wurden von starken Tormännern vereitelt. Nachdem auch die Verlängerung torlos geblieben war, musste das Penaltyschießen entscheiden. Dort bewies Max Wilfan ein ruhiges Händchen und sicherte seinen Eisbären den Zusatzpunkt in einer umkämpften Partie. „Das war nicht einfach für uns, aber wir wollten unbedingt den Sieg holen und das ist uns dann auch gelungen“, atmete Torschütze Putnik nach der Partie tief durch.

Jungbullen feiern Kantersieg
Kaum Spannung kam indes im Unterland auf. Die RB Juniors schossen die Südtiroler mit 7:2 vom eigenen Eis. Der gebürtige Zeller Marcel Wurzer schnürte dabei einen Doppelpack. „Sieben Tore auswärts zu schießen, ist eine beachtliche Leistung. Wir hatten da aber auch einiges an Glück dabei und der Puck ist heute für uns gesprungen“, sagte ein zufriedener Headcoach Teemu Levijoki.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Palmenstrand statt Häfng‘wand: „Es geht ihm gut“
90.779 mal gelesen
Krone Plus Logo
Benjamin H. ist nicht nur kurzfristig weg – er dürfte sich aus dem Klagenfurter Knast in ...
Wintersport
„Ich werde meine letzte Saison richtig genießen“
77.337 mal gelesen
Markus Salcher beim Training in Sölden.
Niederösterreich
Fatale Mutprobe: 15-Jährige stürzt von Zug in Tod
72.360 mal gelesen
Am ICE fuhr die Gruppe außen mit – ein Nervenkitzel, den 15-Jährige mit dem Leben bezahlte.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
„Wenn ihr für Ukraine-Krieg seid, geht dorthin“
754 mal kommentiert
Robert Fico über die demonstrierenden Schüler: „Als sie die Möglichkeit zu diskutieren hatten, ...
Niederösterreich
„Gender-Wahn“ an der Volksschule: Eltern in Rage!
698 mal kommentiert
Aufregung über ein Formular an der Volksschule Absdorf
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Wieder in Top-Vier
Penaltykrimi! Eisbären holen dritten Sieg in Folge
Aufsteiger ist Zweiter
„Viel besser kann es eigentlich gar nicht gehen“
Warten geht weiter
Überraschung! Hirscher kehrt erst 2026 zurück
Regionalliga West
Kuchl drehte Partie – St. Johann mit Schützenfest
Nicht zimperlich
Pause ist für harte Knochen nur ein Fremdwort

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf