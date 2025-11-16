Zwei Familien lieferten sich gewalttätigen Streit

Laut den bisherigen Ermittlungen der Polizei attackierte der 47-Jährige zuerst den 31-Jährigen mit einer Stange und stieß ihn danach über eine Treppe. Der Sohn des Angreifers, ein 17-Jähriger, zückte ein Messer und bedrohte damit den 31-Jährigen. Auch der Vater des 31-Jährigen war laut den Angaben der Polizei involviert. Jedenfalls wurden die Verdächtigen nach dem Streit rasch ausgeforscht und festgenommen.