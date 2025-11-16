Buben (11, 9) verunglückten mit Turbo-E-Scooter

Zwei Buben (11 und 9) stießen am Samstagnachmittag in der Stadt Salzburg mit einem Auto zusammen. Die beiden Kinder wurden nur leicht verletzt, allerdings ging ihr Fahrgerät deutlich schneller als erlaubt.
Gegen 17 Uhr fuhr ein 11-Jähriger mit einem 9-jährigen Mitfahrer in der Reichenhallerstraße auf einem E-Scooter an der Ausfahrt der Mönchsberggarage vorbei. Dabei wurden sie vom Auto eines 29-Jährigen erfasst, der aus der Mönchsberggarage ausfuhr. Wie es zum Zusammenstoß kam, ist noch nicht geklärt.
Die beiden Kinder wurden leicht verletzt und vom Roten Kreuz versorgt. Ein Rollenprüfstandtest der Polizei beim E-Scooter ergab eine Höchstgeschwindigkeit von 46 km/h bei erlaubten 25 km/h. Die Beamten verboten den beiden die Weiterfahrt.
