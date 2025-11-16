Buben (11, 9) verunglückten mit Turbo-E-Scooter

Gegen 17 Uhr fuhr ein 11-Jähriger mit einem 9-jährigen Mitfahrer in der Reichenhallerstraße auf einem E-Scooter an der Ausfahrt der Mönchsberggarage vorbei. Dabei wurden sie vom Auto eines 29-Jährigen erfasst, der aus der Mönchsberggarage ausfuhr. Wie es zum Zusammenstoß kam, ist noch nicht geklärt.