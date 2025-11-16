Zwei Punkte von Abstiegsplatz entfernt

In seiner Premierenspielzeit liegt der Verein in der 2. Frauen Bundesliga auf Rang sieben, aber nur zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz entfernt. „Wir haben uns diese Saison das Ziel gesetzt, die Liga zu halten“, sieht er sich auf Kurs. Zwei Jahre hat der Italiener vor, bei Geretsberg/Bürmoos zu bleiben. An den Frauenfußball hat er sich mittlerweile gewöhnt. „Es ist ziemlich spannend, weil ich habe null Ahnung vom Frauenfußball gehabt. Für mich ist alles neu“, erklärt Rago, der zuvor in Oberösterreich bei Schalchen/Mattighofen als Co-Trainer tätig war.