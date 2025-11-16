Warnung an Anrainer: E-Auto brannte an Ladesäule

Ein E-Auto einer Luxusmarke begann Sonntagfrüh in Oberndorf bei Salzburg an einer Ladesäule einfach zu brennen. Die Feuerwehr hatte Mühe, das Fahrzeug zu löschen und musste auch die Anrainer im Umfeld warnen.
Das Auto dürfte im Heck zu brennen begonnen haben. Die Feuerwehr traf nach wenigen Minuten ein und begann sofort mit der Brandbekämpfung. Diese gestaltete sich schwierig. Nach 25 Minuten war der Brand zwar unter Kontrolle. Das Fahrzeug entzündete sich ausgehend von der Batterie mehrmals erneut.
Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die angrenzende Straße gesperrt werden und die Anrainer gewarnt werden, Fenster und Türen zu schließen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.