„Viel besser kann es eigentlich gar nicht gehen“

Bayerns Sportdirektor schaute zu

Die vergangenen eineinhalb Jahre seien für ihn und für viele Spieler sicher das Karrierehighlight gewesen. „Aber es ist eine Momentaufnahme. In ein paar Wochen heißt es schon wieder für das Frühjahr vorzubereiten“, sagte Lapkalo nach dem glasklaren 4:0-Heimsieg gegen Kitzbühel. Den die Seekirchener vor den Augen von Bayerns Sportdirektor Christoph Freund – sein Sohn Simon kickt für die Wallerseer – schon in der ersten Halbzeit fixierten.