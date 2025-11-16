„Der Tunnel ist sinnlos und dazu auch gefährlich!“

Sechs Wochen haben die Bürgerinitiativen seit der Veröffentlichung des positiven Bescheids zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) Zeit, ihre Einsprüche gegen den geplanten Flachgautunnel der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) einzubringen. „Wir arbeiten seit einer Woche schon auf Hochtouren. Am 25. November ist ja auch noch das naturschutzrechtliche Verfahren des Landes angesetzt“, sagt Helmut Nocker von der Bürgerinitiative „Verträglicher Bahntunnel“.