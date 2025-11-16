Daniela Rosenegger ist Hofs neue Bürgermeisterin

Die neue Bürgermeisterin von Hof bei Salzburg heißt Daniela Rosenegger (ÖVP). Sie erhielt bei der Bürgermeisterwahl in der Flachgauer Gemeinde am Sonntag 51,4 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen – und erspart sich damit eine Stichwahl.
Laut Gemeindewahlbehörde stimmten weiters 27,4 Prozent für Magdalena Mahler (HUG), die dritte Kandidatin Evelin Leitner (SPÖ) erreichte 21,2 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 62,8 Prozent (minus 3,7 Prozentpunkte zur Bürgermeisterwahl im März 2024 mit 66,5 Prozent). In Summe waren 2937 Bürgerinnen und Bürger wahlberechtigt.
