Dieb (26) flüchtet mit E-Scooter aus Kellerabteil

Messer und Einbruchswerkzeug gefunden

Kurz darauf wurde er von Wiener Beamten in Tatortnähe angehalten. Dabei wehrte er sich heftig gegen die Festnahme und sprach wiederholt Drohungen gegen die Beamten aus. Bei der Durchsuchung wurden Bolzenschneider, Seitenschneider, ein Messer und weiteres mutmaßliches Einbruchswerkzeug sichergestellt.