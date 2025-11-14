Beim Kärntner-Anteil hat KAC klar die Nase vorne

Showtime! Zum 360. Mal treffen in Villach am Freitag (19.15) VSV und KAC im Eishockey-Derby aufeinander. Aber wie viel Kärnten steckt aktuell in den beiden Mannschaften? Die „Krone“ hat sich einen Überblick verschafft.
Während beim KAC am Freitag gleich zehn Kärntner am Eis stehen werden (Goalie Vorauer sitzt zudem auf der Bank), stellt der VSV nur magere drei Akteure, die in der Heimat ausgebildet wurden. „Klar profitieren die Klagenfurter immer noch vom früheren Farmteam in der Alps-Liga. Die jungen Einheimischen einzubauen, war in der Vergangenheit in Villach nie Thema – das soll sich künftig ändern“, betont VSV-Sportchef Herbert Hohenberger und stellt klar: „Wir müssen aus unseren heimischen Talenten wieder Derbyhelden machen!“
