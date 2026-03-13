Vorteilswelt
Premiere in Shanghai

„Geniale Idee!“ Hype um Ferraris „Macarena“-Flügel

Formel 1
13.03.2026 06:23
Der neue Heckflügel von Ferrari hat in Shanghai seine Premiere erlebt.
Der neue Heckflügel von Ferrari hat in Shanghai seine Premiere erlebt.(Bild: AFP/JADE GAO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der neue Heckflügel von Ferrari hat am Freitag in Shanghai seine Premiere erlebt und gleich für einen Hype gesorgt. Dabei stand bisher aber weniger der sportliche Effekt im Vordergrund, sondern vor allem die Erinnerung an einen Ohrwurm. 

0 Kommentare

In den 1990ern avancierte der Song „Macarena“ der Band „Los del Rio“ inklusive ikonischer Tanz-Moves zum absoluten Hit und Ohrwurm. Bis heute sind der Song und die Bewegungen bestens bekannt – und beim Betrachten des neuen Heckflügels von Ferrari hört offenbar so mancher die Melodie schon wieder im Kopf. 

Denn beim neuen Flügel der Scuderia dreht sich das verstellbare Element um 180 Grad und klappt in eine kopfüber-gedrehte Position. Eine Bewegung, die viele an den „Macarena-Tanz“ erinnert. Daraus hat sich rund um das einzige Training in China am Freitag bereits ein Hype entfacht. Aus der Ferrari-Box war der Hit von „Los del Rio“ laut und deutlich zu hören. Überall versuchen sich Leute an den Tanz-Moves. 

Hamilton verteilt Lob ans Team
Bei Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat der neue Heckflügel auch Begeisterung ausgelöst. Der Brite ist aber vor allem vom Einsatz seines Teams angetan. Denn eigentlich war das Update erst für später eingeplant, aber „die Leute haben extrem hart gearbeitet, um es zu entwickeln und hierherzubringen“, so Hamilton. Der Routinier lobt deshalb: „Es ist großartig zu sehen, dass das Team kämpft und im Werk Überstunden schiebt, um Upgrades zu bringen – denn genau darum geht es in diesem Geschäft.“ 

Lewis Hamilton
Lewis Hamilton(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

Vom neuen Heckflügel begeistert, zeigt sich auch Sky-Experte Ralf Schumacher: „Das Beste daran ist, dass der Flügel in der Mitte komplett frei wird. Wirklich eine geniale Idee. Da haben einige geschaut und sich gewundert, dass Ferrari diese Idee hatte.“ Mal sehen, welche Auswirkungen der „Macarena“-Flügel auf die Renn-Performance haben kann ... 

