„Geniale Idee!“ Hype um Ferraris „Macarena“-Flügel

Hamilton verteilt Lob ans Team

Bei Ferrari-Pilot Lewis Hamilton hat der neue Heckflügel auch Begeisterung ausgelöst. Der Brite ist aber vor allem vom Einsatz seines Teams angetan. Denn eigentlich war das Update erst für später eingeplant, aber „die Leute haben extrem hart gearbeitet, um es zu entwickeln und hierherzubringen“, so Hamilton. Der Routinier lobt deshalb: „Es ist großartig zu sehen, dass das Team kämpft und im Werk Überstunden schiebt, um Upgrades zu bringen – denn genau darum geht es in diesem Geschäft.“